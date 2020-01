Piana : porcari



Commerciante aggredita e rapinata appena uscita dal negozio: via 2 mila euro

lunedì, 20 gennaio 2020, 10:12

di aldo grandi

La proprietaria di un negozio di alimentari in via Romana Ovest 31 a Porcari, Piera Consolati Casali, è stata assalita e rapinata sabato sera. La donna, che gestisce un negozio di alimentari, Antichi sapori, in via Romana Ovest, intorno alle 19.40, era appena uscita dalla sua attività quando, improvvisamente, è stata aggredita, spintonata e rapinata della borsa da una o più persone. L'aggressore si è impossessato della borsa ed è fuggito. All'interno c'era l'incasso della giornata, circa 2 mila euro. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza che l'ha trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Luca dove è rimasta in osservazione tutta la notte a causa delle contusioni subìte per essere, poi, dimessa ieri mattina. Sul posto una pattuglia di carabinieri che ha raccolto alcune testimonianze.

La figlia della donna ha postato con amarezza e disappunto una breve riflessione sul proprio profilo facebook: "Ieri sera verso le 19.40 mia madre è stata aggredita e derubata mentre stava salendo in macchina dopo aver chiuso il suo negozio, da un malvivente che gli/le auguro che tutto quello che si è portato via le occorre per cure mediche o farmaci a lui o lei e ai suoi cari. Mia madre è uscita dall'ospedale questa mattina alle 05.00 con contusioni. A mia madre è già accaduto un fatto simile tre anni fa. Il sindaco la rassicurò dicendole che avrebbe provveduto a migliorare l'illuminazione e installare una telecamera, ma ciò non è stato fatto. Se qualcuno trova una borsa nera chiedo gentilmente di avvertirmi".

Esprime la propria vicinanza alla commerciante anche Confcommercio Imprese per l'Italia-Province di Lucca e Massa Carrara.

"Episodi come questo – si legge in una nota – suscitano paura ed enorme preoccupazione: nell'esprimere piena solidarietà all'imprenditrice rapinata, ribadiamo come quello della sicurezza sia uno dei temi più sentiti dalla nostra associazione, impegnata da anni in azioni mirate a sostenere l'encomiabile lavoro delle forze dell'ordine. Alla signora vittima di questo brutto episodio vanno i nostri più sinceri auguri di una pronta guarigione, con l'auspicio che l'autore dell'aggressione venga individuato al più presto".

L'associazione La Bussola promuove una raccolta fondi di solidarietà: "Facciamo sentire il calore del Paese alla nostra concittadina".

"La nostra associazione - spiegano i promotori dell'iniziativa - che sta organizzando in questo periodo un corso di autodifesa femminile sul territorio comunale di Porcari, appresa la notizia della nostra concittadina e commerciante aggredita sabato sera all'uscita della propria attività da un malvivente che le ha sottratto la borsa con l'incasso della giornata, ha deciso di promuovere una raccolta fondi per darle un sostegno e farle sentire il calore e l'abbraccio della nostra comunità. Chi volesse aderire può farlo effettuando un bonifico a favore dell'Associazione di Promozione sociale La Bussola sul conto corrente IBAN IT51M0835870230000000771203 indicando come casuale A sostegno di Piera".