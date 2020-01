Dal 2 marzo attivo lo sportello 'Comune amico' per risolvere i problemi dei cittadini con l'ente e i gestori dei servizi

Altri articoli in Piana

sabato, 11 gennaio 2020, 16:22

Altopascio comune delle bambine e dei bambini. È per raggiungere sempre più questo obiettivo che l'amministrazione D'Ambrosio ha aderito alla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dando così anche una veste simbolica all'attività e ai progetti rivolti ai giovani del territorio

sabato, 11 gennaio 2020, 10:24

"Eutanasia, dal diritto al dovere di morire" è stato il tema dell'incontro che si è tenuto ieri sera a Segromigno in Piano con Mario Adinolfi, giornalista, scrittore e presidente del Popolo della Famiglia

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:47

Martedì 21 gennaio, alle ore 17.30, nella sala Tobino di Palazzo Ducale è in programma l' evento di insediamento dell'Agorà del Cibo, del Consiglio del Cibo e dei Tavoli Tematici . Sono questi gli organi di partecipazione della 'Piana del Cibo', costituita per affrontare in maniera condivisa, fra enti locali...

venerdì, 10 gennaio 2020, 13:30

La sconfitta, un po' amara, contro il Cascina non frena gli entusiasmi della prima squadra del Tau Calcio Altopascio che si prepara per incontrare, in trasferta, il Fratres Perignano

venerdì, 10 gennaio 2020, 10:32

Continua l'odissea del Bama in questo campionato. I rosablu, fanalino di coda del campionato, sono perseguitati dalla solita sfortuna che ogni anno mette le tende in via Marconi. E se la malasorte si accampa al cospetto, come le stagioni passate, di un roster di buon livello incide in modo parziale

giovedì, 9 gennaio 2020, 22:57

Gaetano Ceccarelli, capogruppo in consiglio comunale dei “Popolari e Moderati“a Capannori, interviene in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro all'indomani del tragico infortunio avvenuto in un cantiere dismesso a Altopascio