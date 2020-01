Domenica primo corso mascherato del CarnevalMarlia

Altri articoli in Piana

venerdì, 31 gennaio 2020, 13:56

Bama che si reca a Siena in un testacoda del campionato. I padroni di casa della Virtus Siena si trovano, a sorpresa, solitari nella prima posizione della graduatoria di C Gold. A sorpresa perché hanno iniziato con un roster molto rinnovato, che pian piano sta assumendo le sembianze di corazzata

venerdì, 31 gennaio 2020, 12:07

Passi in avanti per la realizzazione, in sinergia fra l'Azienda USL Toscana nord ovest e l'amministrazione Menesini, della Casa della Salute a San Leonardo in Treponzio grazie al potenziamento del locale centro socio sanitario

giovedì, 30 gennaio 2020, 15:38

Sequestro dell'autocarro e sanzione di 6mila euro: è quanto ha disposto la polizia municipale di Altopascio ai danni di un giovane conducente di Pescia, trovato alla guida del camion privo di assicurazione e revisione, con patente revocata dal 2015 per mancanza dei requisiti psico-fisici

giovedì, 30 gennaio 2020, 14:13

Nella seduta di ieri pomeriggio il consiglio comunale ha approvato (astenuta l'opposizione) le linee di indirizzo del Piano Comunale di telefonia mobile 2020

giovedì, 30 gennaio 2020, 11:51

Questo il contenuto della mozione presentata dal gruppo “La Porcari che vogliamo” e che verrà discussa nella seduta consiliare di oggi pomeriggio

giovedì, 30 gennaio 2020, 11:44

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso critica il mancato coinvolgimento del Consiglio Comunale di Capannori nella definizione delle linee guida del Piano Triennale di contrasto alla corruzione