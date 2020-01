Piana



Due successi per le giovanili della Polisportiva Capannori

martedì, 21 gennaio 2020, 10:43

Due vittorie e una sconfitta durante lo scorso fine settimana per le giovanili della Polisportiva Capannori.



Nel campionato Under 18 Silver la Farmacia Biagi perde negli ultimi tre minuti in casa dell'Endas Pistoia (57-52) in un incontro caratterizzato dalle assenze di Del Dotto e di Frediani, oltre che dai problemi di falli di Avdiu. Biancorossi sotto di 10 lunghezze all'intervallo che poi riescono a presentarsi nel finale con quattro punti di vantaggio per poi vedersi sorpassare di nuovo dai padroni di casa.



FARMACIA BIAGI: Caredio 2, Magnani 2, Asti 1, Roncaglia ne, Del Dotto ne, Paoletti 10, Bernardoni 9, Frediani ne, Cesari 1, Ragghianti 3, Piazzolla 10, Avdiu 14. All. Bernabei

Successo invece per la Veravision nel campionato Under 16 Silver. I ragazzi di coach Piochi vincono 66-52 contro gli Shoemakers Monsummano riuscendo a guidare fin dalle prime battute. Dopo la pausa gli ospiti hanno provato a rifarsi sotto ma i capannoresi non si sono scomposti riuscendo a incrementare il margine fino alla fine.

VERAVISION: Pinochi 8, Paterni, Biagetti, Di Martella Orsi 17, Tafa, Carrillo 4, Frediani 6, Grazzini 6, Kola 13, Puccinelli 12, Benedetti, Aliu. All. Piochi

Infine successo anche per il gruppo Aquilotti guidato da Chiara Tessaro e Nicola Nieri. I baby biancorossi targati Autolous superano d'autorità il Cefa Viareggio riuscendo a vincere tutte e sei le minipartite e mostrando soprattutto continui progressi.