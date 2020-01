Piana



Ecco il "CarnevalMarlia 2020": attesi migliaia di bambini

venerdì, 24 gennaio 2020, 13:17

di chiara grassini

Torna il Carnevalmarlia 2020 con tanti eventi in programma per cinque domeniche consecutive (2, 9, 16, 23 febbraio e 1 marzo). "La manifestazione é una delle tradizioni più importanti del territorio" spiega l'assessore al volontariato Serena Frediani durante la presentazione della nuova edizione di stamani venerdì 24 gennaio presso il Centro Polifunzionale di Marlia.



L'evento, promosso dal Comitato Carnevalmarlia e dal Comune di Capannori in collaborazione e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, é a ingresso gratuito. Sei in tutto saranno i carri che sfileranno nelle vie del centro a partire dalle 14:30 ( tra piazza del Mercato e parte di via Paolinelli). Ad aprire il corso mascherato il Marillone, ovvero il pagliaccio emblema della manifestazione da dove un animatore farà giocare i bambini. Tra i restanti carri che si esibiranno il Rione La Fraga " Buon appetito... il Carnevale è servito", il Rione Ponticello/Selvette "Con i soldi della banda vivon tutti in pompa magna", il Rione San Donnino " Ragazzi si parte.. andiamo su Marte", il Carro piccolo " Scuole Infanzia Don A. Mei" e infine il Rione Santa Caterina " Salviamo la natura?". Quest' ultimo nel 2018 aveva subito danni in un incendio e quindi era stato distrutto. Tante le iniziative, molti gli eventi in programma. La Galaxy Animation intratterrà i più piccoli con bolle di sapone giganti, sculture di palloncini e face painting. Saranno invece "Adele Group", "Filarmonica G. Puccini di Colle di Compito" e la banda "A. Catalani" di Marlia ad animare il Carnevale e certamente non mancheranno stand gastronomici e animazione musicale. E che dire delle sorprese? " Vediamo se nel proseguo del programma ci saranno delle novità come di solito siamo abituati a fare come l' anno scorso con la presenza del Burlamacco di Viareggio con la macchina del carnevale" commenta Pierangelo Paoli, presidente del Comitato Carnevalmarlia.

Programma completo



• Domenica 2 febbraio - 1° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici, delle mascherate.

• Presenta Adele - Animazione musicale con "Adele Group"

• Animazione per bambini con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation.

• Mago Bolla con 2 dinosauri "Cuccioli di Carnosauro"

• Partecipazione della "Filarmonica G. Puccini di Colle di Compito"

• Presenza della mascherata delle Scuole Don Aldo Mei - Omaggi per i bambini



• Domenica 9 febbraio - 2° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici, delle mascherate.

• Animazione musicale sul palco e divertimento per i più piccini con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation.

• Mago Bolla con 2 Dinosauri "Cuccioli di Carnosauro"

• Presenza della mascherata delle Scuole Don Aldo Mei - Omaggi per i bambini



• Domenica 16 febbraio - 3° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici, delle mascherate.

• Animazione musicale con "Il Basso Parlante"

• Mago Bolla con 2 Dinosauri "Cuccioli di Carnosauro"

• Animazione con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation.

• Presenza della mascherata delle Scuole Don Aldo Mei - Omaggi per i bambini



• Domenica 23 febbraio - 4° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici, delle mascherate.

• Per i più piccoli divertimento assicurato con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation..

• Presenza della mascherata delle Scuole Don Aldo Mei - Omaggi per i bambini



• Domenica 1° marzo – 5° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici, delle mascherate.

• Per i più piccoli divertimento assicurato con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation..

• Partecipazione della Banda "A. CATALANI" di Marlia

• Omaggi per i bambini



Per ulteriori informazioni: www.carnevalmarlia.org, Facebook "Carneval Marlia".