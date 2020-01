Ecco le semifinaliste del Trofeo Bresci

Altri articoli in Piana

giovedì, 2 gennaio 2020, 11:09

E' tempo di Befana per i bambini e le bambine del capannorese. Come da tradizione, infatti, alcune associazioni del territorio hanno lavorato per dare vita a iniziative per allietare i più piccoli e creare momenti di divertimento nel periodo dell'Epifania. Molti gli appuntamenti nelle varie frazioni del territorio

martedì, 31 dicembre 2020, 17:11

Grave incidente oggi pomeriggio in via delle Cerbaie ad Altopascio. Il ragazzo in moto è stato soccorso dall'elicottero Pegaso

martedì, 31 dicembre 2020, 15:35

Martedì 7 gennaio alle ore 21.00 presso la "Fondazione G. Lazzareschi" si terrà la presentazione dei corsi organizzati dall'Associazione "La Bussola"

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:55

Aprirà a primavera il cantiere per la realizzazione della Cittadella dello sport, il polo sportivo multidisciplinare che sorgerà a Capannori partendo dall'attuale stadio. Stamani (lunedì) si sono infatti concluse le procedure di gara relative al primo lotto dell'intervento

lunedì, 30 dicembre 2020, 11:47

Archiviata la fase a gironi, la terza edizione della Toscana Cup – Trofeo Memorial Fabio Bresci, organizzata dal Tau Calcio Altopascio, si appresta ora a ospitare i quarti di finale. Quelle appena passate sono state tre giornate di grande calcio che hanno riunito gli Esordienti 2008 di 16 squadre toscane,...

lunedì, 30 dicembre 2020, 11:45

Altopascio terra di sportivi e soprattutto di campioni. Raoul Haxhija, giovanissimo atleta altopascese di taekwondo, è stato premiato dal Coni per i successi conseguiti in questo anno