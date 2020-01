Piana



Il prepartita del ds Dal Porto: "Contro il Fucecchio uno scontro decisivo"

venerdì, 24 gennaio 2020, 13:46

L'obiettivo è vincere, senza se e senza ma. E proprio con questo spirito la prima squadra amaranto si è allenata questa settimana, in vista della trasferta contro il Fucecchio. Una partita decisiva, fondamentale per accaparrarsi la zona play off e mettersi in salvo tra le prime cinque.

«Il Fucecchio sta facendo un campionato costante - commenta Maurizio Dal Porto, direttore sportivo dell'Eccellenza Tau -, è una squadra che conosciamo bene, composta sia da giocatori esperti che da nuove leve interessanti. È uno scontro molto importante, visto che proprio il Fucecchio ha un solo punto in più rispetto a noi. Ci giocheremo davvero il tutto per tutto: entrambe le squadre possono ambire ai play off, per questo motivo anche loro scenderanno in campo con la nostra stessa voglia di vincere. Sarà sicuramente una partita molto tattica».

«Tutti noi, sia i ragazzi che la società, vogliamo un risultato positivo, pieno: collezionare punti in questo particolare momento del campionato è fondamentale. I giocatori - prosegue Dal Porto - si sono allenati bene, si sono "messi al pezzo", senza distrazioni E senza fronzoli. Sono consapevoli dell'importanza di questo incontro: vogliono fare bene».