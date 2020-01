Piana : porcari



Il sindaco Fornaciari: "Emergenza sicurezza, dobbiamo fare ancora di più"

lunedì, 20 gennaio 2020, 10:47

Il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari ha parlato con la commerciante aggredita per sincerarsi sulle sue condizioni di salute: "Abbiamo raddoppiato le videocamere e cambiata l'illuminazione delle strade. Ora pensiamo anche ai turni serali per la polizia municipale".

Il primo cittadino appena ha saputo dell'aggressione di sabato sera ha voluto parlare con la donna che, tra l'altro, conosce bene perché gestisce un negozio di alimentari aperto una ventina di anni fa.

"Fortunatamente - spiega Fornaciari - la commerciante non ha subìto conseguenze gravi, è stata assalita alle spalle da qualcuno, lei non sa nemmeno se è stata una persona sola o più di una. Fatto sta che è avvenuto tutto in un attimo. Le hanno portato via la borsa. Io credo che bisogna fare di più per la sicurezza e io per primo ho voluto raddoppiare le videocamere portandole da 16 a 32, ho cambiato l'illuminazione delle strade con i led, sto parlando con la polizia municipale per vedere di organizzare dei turni serali. Intanto le forze di polizia stanno facendo il loro lavoro per vedere di riuscire a identificare chi ha compiuto l'aggressione".

A. G.