Piana



Il Tau vince per la terza volta il Trofeo Bresci

mercoledì, 8 gennaio 2020, 10:46

Per il terzo anno consecutivo il Tau Calcio Altopascio vince la Toscana Cup - Trofeo Memorial Fabio Bresci, il torneo organizzato dalla società amaranto per ricordare il vicepresidente della LND, scomparso nel 2017. Nella finalissima gli Esordienti B 2008 amaranto hanno battuto ai rigori la Fiorentina per 5 a 4. A premiare i padroni di casa è stato Marco Bresci, figlio di Fabio.

Il Trofeo Bresci è nato tre anni fa per rendere omaggio a una figura centrale del calcio giovanile, Fabio Bresci appunto, che per 18 anni ha ricoperto il ruolo di presidente del comitato regionale della Toscana e poi quello di vicepresidente a livello nazionale. Il Trofeo ha chiamato a raccolta le migliori squadre del calcio toscano, impegnandole per un mese in partite emozionanti e ben giocate.

Per le finalissime, disputatesi ieri, lunedì 6 gennaio, erano presenti ad Altopascio anche Paolo Mangini, presidente del comitato toscano della Lega Nazionale Dilettanti, e i vicepresidenti, Massimo Taiti e Bruno Perniconi. Presenti anche l'assessore del Comune di Altopascio, Alessandro Remaschi, i consiglieri regionali della Lega Nazionale Dilettanti, Giorgio Merlini, Fabrizio Magnani e Stefano Riccomi, il coordinatore regionale del settore giovanile scolastico, Enrico Gabrielli, il commissario tecnico della rappresentativa regionale dei Giovanissimi, Marco Teglia, e il delegato provinciale di Pisa, Franco Marini.

Oltre al Tau, primo classificato, ecco i premiati dal secondo all'ottavo posto: Fiorentina, Empoli, Pistoiese, Pontedera, Capezzano Pianore, Sestesa, Pisa. Come sempre sono stati assegnati anche i riconoscimenti per la Top 9 del Trofeo, ovvero la squadra ideale formata dai migliori giocatori della competizione: Luppichini e Lazzareschi del Tau Calcio, Mennini e Magherini dell'Empoli, Foglia del Pontedera, Donati e Sogli Degl'Innocenti della Fiorentina, Di Felice della Pistoiese e Benelli della Sestese.