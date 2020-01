Piana



La Lega Altopascio riceve la cittadinanza

mercoledì, 29 gennaio 2020, 16:58

Da febbraio la Lega di Altopascio-Montecarlo ha orari e giorni di apertura. Tutti i giovedì e sabato dalle 9:30 alle 12:30, alla sede della Lega ad Altopascio in piazza Umberto 9-11.



"Ci saranno dei militanti pronti ad accogliere ed ascoltare i cittadini e per coloro che sono interessati a ricevere informazioni sul percorso e i lavori della Lega - anticipa Simone Marconi - inoltre le attività che ha in programma il partito a livello locale sono molteplici: gazebo su tutto il territorio, campagna di ascolto dei cittadini, eventi su importanti tematiche, volantinaggio e molto altro. Il tutto – prosegue Marconi – finalizzato a creare un programma, in prospettiva delle prossime elezioni regionali di maggio e soprattutto le amministrative di Altopascio dell'anno prossimo. La sezione ha raggiunto numeri importanti e vanta oltre 80 iscritti con un folto gruppo di giovani che si riunisce e si forma per governare. Un ringraziamento a tutti i tesserati che si impegnano, in maniera del tutto volontaria, nell'organizzazione dei lavori".



Simone Marconi ricorda che chiunque può inoltrare segnalazioni, richiedere informazioni e seguire le attività sul territorio anche attraverso la pagina Facebook: Lega Altopascio Montecarlo.

Sull'iniziativa, interviene anche il responsabile provinciale Andrea Recaldin "La sezione di Altopascio è una delle più attive sul territorio, e di questo non posso che essere compiaciuto! La Lega non si ferma mai, e questo è lo spirito che vogliamo trasmettere a tutti, sostenitori e cittadini, da qui a Maggio"