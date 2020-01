La Polisportiva Capannori ancora a punteggio pieno nel campionato Uisp di pallavolo femminile

Altri articoli in Piana

venerdì, 17 gennaio 2020, 15:28

Al centro della discussione il programma di stermino dei disabili Aktion T4 della Germania di Hitler. Dal 21 gennaio al 1° febbraio proiezione di film, conferenze, un'installazione artistica, una mostra e un torneo di calcio giovanile. Protagonisti gli studenti

venerdì, 17 gennaio 2020, 11:24

Alla luce dei buoni risultati ottenuti lo scorso anno torna anche per l'anno scolastico in corso il progetto 'Tutor Power Up' promosso dall'amministrazione comunale e gestito dall'associazione di promozione sociale Cre

venerdì, 17 gennaio 2020, 09:19

Maria Amelia Monti, per la prima volta sul palco del Teatro Rassicurati di Montecarlo, inaugurare il nuovo calendario della prosa, sabato 18 gennaio 2020 (alle 21,15)

giovedì, 16 gennaio 2020, 16:37

Continua il gennaio al cardiopalma per la prima squadra del Tau Calcio Altopascio: l'appuntamento per domenica 19, infatti, è in casa contro la Pro Livorno Sorgenti, capolista indiscussa a 7 punti di distanza dalla seconda

giovedì, 16 gennaio 2020, 16:37

Francesconi: "Un'occasione importante sia per i beneficiari di reddito che per la collettività". I beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno rendersi disponibili a svolgere attività presso i Comuni della Piana o soggetti del terzo settore per almeno 8 ore settimanali

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:37

Polizia municipale a piedi nelle frazioni per ascoltare i cittadini, fornire consigli alle fasce più deboli della popolazione e prevenire episodi di microcriminalità. È quello che prevede il progetto sperimentale "Vigile di zona", promosso dall'amministrazione Menesini, che sarà attivato grazie a un cofinanziamento della Regione Toscana