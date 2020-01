Piana



La Porcari Che Vogliamo: "Piena solidarietà a Piera. Necessario più controllo del territorio"

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:51

"Esprimiamo la nostra piena solidarietà e totale vicinanza all'amica Piera, storica commerciante porcarese, nuovamente vittima di aggressione da parte di un malvivente che l'ha colpita ieri sera fuori dalla sua attività in Via Romana Ovest e le ha portato via la borsa con l'incasso della giornata."



Interviene in una nota il gruppo consiliare di opposizione de "La Porcari che Vogliamo" in merito all'aggressione subita lo scorso sabato da una commerciante del paese che è stata personalmente contattata dal capogruppo in consiglio Riccardo Giannoni, immediatamente appresa la notizia.



"Quella zona - proseguono i consiglieri di opposizione - ha bisogno di una migliore illuminazione e di telecamere di videosorveglianza. Lo chiederemo con forza come chiederemo di intensificare il controllo del territorio tuttora decisamente insufficiente. E' intollerabile che accadono cose di questo tipo e faremo di tutto - concludono i consiglieri - per porre la dovuta attenzione sul tema della sicurezza che, al di là di annunci e slogan, non è preso ancora nella giusta considerazione da parte dell'Amministrazione Comunale."