Piana



La solidarietà corre sui pattini

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:16

Si chiama "La solidarietà corre sui pattini" ed è l'appuntamento che, venerdì 17 gennaio, alle 18.30 al Circolo Fo.Ri.Ma. di Marginone, chiamerà a raccolta i cittadini per un evento di promozione e sensibilizzazione sul valore e sull'importanza della donazione.

L'iniziativa, organizzata da Avis Altopascio, insieme con Cesvot e Asd L'Acquario Altopascio, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, nasce infatti con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di donare il sangue. Sempre per perseguire questa finalità, Avis Altopascio e ASD L'Acquario hanno realizzato un video spot che sarà proiettato proprio venerdì al Circolo Fo.Ri.Ma di Marginone, in via Generale La Marmora.

Un appuntamento diviso tra solidarietà e sport, a cui seguirà un buffet.

Per informazioni Avis Altopascio 3713620177 - altopascio.comunale@avis.it.