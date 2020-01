Piana



Ladri all'Ottica Cacini, via occhiali per 100 mila euro

sabato, 25 gennaio 2020, 12:11

Ladri in azione questa notte all'Ottica Cacini di Marlia in viale Europa. Via occhiali da sole e da vista per un valore di circa 100 mila euro. E' accaduto, come racconta il proprietario, tra le 5 e le 7 di stanotte, quando uno o più malviventi, dopo essere entrati nel negozio adiacente che è vuoto, hanno sfondato la parete e sono entrati nell'ottica.

Una volta all'interno, sono stati abili nello strisciare lungo il pavimento per evitare di far scattare i sensori dell'allarme e con l'ausilio di alcune canne di bambù hanno portato via gli occhiali da sole esposti oltre agli scatoloni che contenevano quelli ordinati per i prossimi mesi. Valore complessivo circa 100 mila euro. C'erano anche parecchie montature di occhiali da vista.

Amareggiato e anche un po' impotente il titolare del negozio: "Questo è il terzo furto in questo negozio, sette in totale negli ultimi sette anni in tutti quelli che abbiamo a Lucca. Qui a Marlia ho messo tutti gli allarmi possibili e immaginabili, comprese le videocamere, non so davvero più che cosa fare, anzi, mi domando che cosa dobbiamo fare noi negozianti, ormai. Dal video si vede che il ladro è strisciato sul pavimento per non far scattare l'allarme, questi sono micidiali".

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ponte a Moriano.

Foto Ciprian Gheorghita

Video Ladri all'Ottica Cacini, via occhiali per 100 mila euro