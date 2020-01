Le giovanili amaranto tornano alla carica: un week-end positivo con due vittorie e un pareggio

Altri articoli in Piana

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:35

Leonardo Fornaciari stigmatizza così l’episodio avvenuto sabato ai danni della commerciante di Antichi Sapori, l’alimentari sulla via Romana ovest

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:15

In merito ad un post sui social di un’utente per una presunta difficoltà da parte di persone disabili ad accedere alla Casa della Salute di Marlia, l’Azienda USL Toscana nord ovest riconosce che l’attuale soluzione non è ottimale anche se non erano finora arrivate segnalazioni su barriere architettoniche riferite a...

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:51

Interviene in una nota il gruppo consiliare di opposizione de "La Porcari che Vogliamo" in merito all'aggressione subita lo scorso sabato da una commerciante del paese che è stata personalmente contattata dal capogruppo in consiglio Riccardo Giannoni, immediatamente appresa la notizia

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:34

L'amministrazione Menesini sta lavorando al nuovo piano di telefonia mobile, lo strumento che permette di tutelare i cittadini e il territorio dalla libertà che la normativa nazionale lascia agli operatori del settore

lunedì, 20 gennaio 2020, 13:22

Del Chiaro: "La lotta agli incivili che non rispettano le regole per il conferimento dei rifiuti sta dando i suoi frutti". Grazie all'azione delle telecamere, delle fototrappole e delle segnalazioni dei cittadini attraverso il servizio 'Acchiapparifiuti'

lunedì, 20 gennaio 2020, 11:04

Un giovane marocchino abitante ad Altopascio si è presentato ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale San Luca per essere medicato per una ferita di arma da taglio ad una spalla