Piana



Marconi (Lega): "Lite Altopascio, condanno la violenza a prescindere"

domenica, 12 gennaio 2020, 20:38

Anche il consigliere Simone Marconi (Lega) interviene sull'episodio relativo alla lite avvenuta nella notte tra il 10 e l'11 gennaio nel discoteca-pub Savage di Altopascio dove un ragazzo, in particolare, è rimasto ferito a seguito dell'aggressione che pare sia scaturita per motivi legati all'omosessualità. E' tutt'ora in corso l'accertamento degli investigatori per rilevare il movente che ha dato il via alla rissa. Ed a tale proposito il consigliere Marconi sottolinea che le indagini sono in corso e invita anche a non strumentalizzare politicamente la situazione, pur condannando anche lui ogni forma di violenza.

"Al momento gli elementi per scendere nel dettaglio della questione non ci sono – commenta Simone Marconi (Lega Altopascio) - visto che ci sono le indagini in corso da parte dei carabinieri. Sicuramente condanno la violenza a prescindere, verso chiunque e senza nessuna distinzione."

Simone Marconi invita a riflettere su come gli stessi attori della politica locale, di un certo orientamento, siano talvolta sbilanciati sugli eventi di cronaca. In particolare quando quest'ultima è a sfondo violento ed a danno dei cittadini in determinate situazioni di sicurezza pubblica. E questa tendenza sbilanciata potrebbe portare dunque questa volta a strumentalizzare politicamente il fatto avvenuto alla discoteca di Altopascio.

"Mi sembra che ci sia strumentalizzazione della sinistra altopascese – aggiunge infatti il consigliere Marconi - perchè la violenza si condanna sempre, non solo se la subisce un omosessuale. In altri casi, come ad esempio di aggressioni a mamme e ragazze alla stazione, o in centro, niente è stato detto o "sbandierato" da parte della maggioranza".

L'accenno allo sbandieramento non è evidentemente una boutade casuale da parte del consigliere, in quanto proprio oggi è stata esposta una bandiera arcobaleno in Municipio.



Emanuele Pellicci