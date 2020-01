Piana



Marocchino ferito ad una spalla con un coltello

lunedì, 20 gennaio 2020, 11:04

Un giovane marocchino abitante ad Altopascio si è presentato ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale San Luca per essere medicato per una ferita di arma da taglio ad una spalla. Secondo quanto avrebbe dichiarato, sarebbe stato ferito da un connazionale nel corso di una lite scoppiata non si sa bene per quale motivo. Sono stati informati subito i carabinieri della stazione di Altopascio che hanno effettuato i primi accertamenti. Il giovane ha precedenti per droga. Si è diffusa la notizia sui social che si tratterebbe di una aggressione per omofobia, ma gli investigatori smentiscono la notizia perché, lo stesso ferito, non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Il giovane ferito verrà, adesso, di nuovo ascoltato proprio per capire se dietro all'aggressione ci sono motivi legati al suo presunto orientamento sessuale.