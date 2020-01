Piana



Nel 2019 la polizia municipale ha elevato una multa a settimana per abbandono rifiuti: 55 sanzioni in totale

lunedì, 20 gennaio 2020, 13:22

Una multa alla settimana per abbandono di rifiuti sul territorio. E' questa la media delle contravvenzioni elevate nel 2019 dalla Polizia Municipale di Capannori per sanzionare gli incivili che gettano rifiuti sul territorio invece di rispettare l'ordinanza sulla raccolta porta a porta dei rifiuti. Lo scorso anno, grazie all'azione delle telecamere e delle fototrappole posizionate sul territorio e delle segnalazioni dei cittadini le multe per abbandono rifiuti sono state infatti complessivamente 55, la maggior parte delle quali di un importo di 300 euro e solo alcune, quelle cioè relative all'abbandono di rifiuti ingombranti, di importo pari a 500 euro. Di queste 38 sono state elevate grazie al servizio 'Acchiapparifiuti' che nel 2019 ha fatto registrare 1.448 segnalazioni da parte dei cittadini. A tutte è stata data risposta.

"La lotta agli incivili che abbandonano i rifiuti sta dando i suoi frutti – commenta l'assessore all'ambiente, Giordano Del Chiaro-. Sconfiggere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è una vera priorità della nostra amministrazione e siamo soddisfatti dei risultati ottenuti finora grazie anche alle nuove telecamere mobili ad alta definizione di cui ci siamo dotati, che si aggiungono a quelle fisse e alle fototrappole, e alla preziosa collaborazione dei cittadini che attraverso il servizio 'Acchiapparifiuti' segnalano episodi di abbandono. Crediamo che non ci siano scuse per coloro che non rispettano le regole del corretto smaltimento dei rifiuti. E' una questione non solo di decoro, ma anche di rispetto nei confronti di tutti i cittadini che effettuano la raccolta 'porta a porta' e utilizzano le isole ecologiche. Proprio per questo il contrasto all'abbandono dei rifiuti è uno degli impegni che l'amministrazione comunale sta portando avanti da tempo. Auspico una presa di coscienza da parte di chi mette in atto questi comportamenti incivili e invito tutti, in caso di qualsiasi dubbio sul conferimento dei rifiuti, a rivolgersi ad Ascit".

Gli 'Acchiapparifiuti' entrano in azione sia in seguito ai regolari controlli che Ascit effettua sul territorio, sia dopo le segnalazioni dei cittadini direttamente ad Ascit. Queste ultime sono particolarmente importanti per rendere il servizio più efficiente. Per questo nel messaggio Whatsapp (non sono accettate chiamate o sms) verso il numero 348/6001346 si raccomanda di inviare il maggior numero possibile di informazioni come, ad esempio, la fotografia dei rifiuti abbandonati (senza aprire sacchi o involucri), la via e la frazione dove si trovano e la posizione di Whatsapp (la specifica funzione dell'applicazione per inviare il luogo in cui ci si trova o i luoghi vicini).

Ascit prende in carico la richiesta entro 24 ore e risponde al cittadino indicandogli il numero di pratica, che renderà più semplice per la persona ottenere in seguito informazioni relative alla sua segnalazione. Nel frattempo, entro pochi giorni, entrano in azione gli 'Acchiapparifiuti'.

Da ottobre scorso il servizio dell'Acchiapparifiuti ha esteso il raggio delle proprie competenze, poichè i cittadini possono, sempre con la stessa modalità, segnalare anche la presenza di piccoli rifiuti, ad esempio mozziconi di sigaretta, cartacce e bottiglie che si trovano lungo i cigli stradali e nelle aree pubbliche come piazze, parchi e giardini.

Accanto agli "Acchiapparifiuti" rimangono attive le altre modalità con cui segnalare ad Ascit gli abbandoni: il numero verde 800/942951 e l'email urp@ascit.it.

A questi canali ci si dovrà rivolgere anche per conoscere lo stato di avanzamento dell'intervento segnalato tramite Whatsapp.