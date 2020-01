'Piana del cibo': a Palazzo Ducale l'insediamento degli organi di partecipazione

Altri articoli in Piana

venerdì, 10 gennaio 2020, 13:30

La sconfitta, un po' amara, contro il Cascina non frena gli entusiasmi della prima squadra del Tau Calcio Altopascio che si prepara per incontrare, in trasferta, il Fratres Perignano

venerdì, 10 gennaio 2020, 10:32

Continua l'odissea del Bama in questo campionato. I rosablu, fanalino di coda del campionato, sono perseguitati dalla solita sfortuna che ogni anno mette le tende in via Marconi. E se la malasorte si accampa al cospetto, come le stagioni passate, di un roster di buon livello incide in modo parziale

giovedì, 9 gennaio 2020, 22:57

Gaetano Ceccarelli, capogruppo in consiglio comunale dei “Popolari e Moderati“a Capannori, interviene in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro all'indomani del tragico infortunio avvenuto in un cantiere dismesso a Altopascio

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:29

I cittadini che intendano rimuovere e smaltire l'amianto presente nella loro abitazione o in sua pertinenza potranno presto accedere a un incentivo comunale. L'amministrazione Menesini sta infatti lavorando alla predisposizione del nuovo bando per l'erogazione dei contributi economici a fondo perduto

giovedì, 9 gennaio 2020, 15:47

Dopo aver riempito la carcassa della sua Peugeot 206 di materiali ingombranti, l’ha trainata con una corda in via San Giuseppe, ad Altopascio, per poi abbandonarla nella fossa. Un atto di totale inciviltà commesso da un cittadino di Santa Croce sull’Arno

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:41

Una calza decisamente ricca per Emozione Danza che nel giorno della Befana ha centrato a Riccione un risultato storico. L'accademia porcarese si è infatti aggiudicata la vittoria con la crew Dynamix nella categoria Over al "MC Hip Hop Contest", in assoluto la competizione coreografica più importante in Italia