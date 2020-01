Piana



Porcari, cacciatori a cena con sindaco e onorevole: festa per tutti

martedì, 28 gennaio 2020, 14:04

Ormai è divenuta una ricorrenza annuale, la cena conviviale organizzata dall'Italcaccia sezione comunale di Porcari. Di fatto, ogni qual volta si giunge al termine della stagione venatoria, l'organico della sezione comunale di Porcari organizza una cena alla quale non partecipano solo cacciatori, ma anche simpatizzanti e buon guasti, incontro gastronomico ove ci si racconta le vicissitudini e curiosità che la nostra passione venatoria ci ha regalato.

Ottima la cucina e abbondanti i piatti, ma non solo, abbondante è stata anche la partecipazione alla serata passata in un clima di spensierata allegria grazie al contagioso entusiasmo che solo l'appassionato cacciatore riesce a trasmettere.

Una piacevole sorpresa per i partecipanti è stata la scoperta di avere come commensale l'on. Edoardo Ziello in compagnia del sindaco di Pisa con i quali è stato possibile condividere le problematiche del mondo venatorio, vista la disponibilità di entrambi ad accogliere le istanze dei vari cacciatori. In conclusione possiamo affermare che anche quest'anno la serata è riuscita, per la soddisfazione dei presenti, ma, soprattutto, per gli organizzatori, instancabili volontari dell'associazione venatoria.