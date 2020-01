Piana



Presentato il corso di autodifesa femminile alla Fondazione Lazzareschi di Porcari

mercoledì, 8 gennaio 2020, 08:16

di chiara grassini

"Cercavamo un approccio diverso rispetto a tutti quelli che avevamo visto fino ad oggi, un appoggio più concreto e diretto. È per questo che l'abbiamo presentato in consiglio comunale ed è stato approvato all'unanimità" ha spiegato il consigliere di opposizione Massimo Della Nina durante la presentazione del corso di autodifesa femminile alla fondazione Lazzareschi di Porcari.



L'iniziativa, organizzata dall'associazione di promozione sociale La Bussola in collaborazione con ASD Karate Shotokan Porcari, lo psicologo Massimo Monti e l'avvocato Andrea Rugani, ha suscitato interesse e un inaspettato numero di iscrizioni. Stando alle parole dell'associazione, risulterebbero iscritte 53 donne, di cui 28 residenti a Porcari, 12 a Capannori, 9 a Lucca, 2 a Montecarlo, 1 a Villa Basilica e 1 a Montecarlo. Si parla addirittura di liste di attesa dove altre 20 persone avrebbero fatto richiesta.



I corsi (due per l'esattezza) dureranno quattro-cinque mesi e saranno completamente gratuiti. La concretezza e la creazione di una maggiore consapevolezza sono elementi essenziali che caratterizzano l'iniziativa. A sottolinearlo anche il consigliere comunale Riccardo Giannoni, intervenuto per evidenziare l'importanza di una maggiore educazione al rispetto. Se questi sono elementi importanti per cominciare il corso, non va dimenticato l'aspetto psicologico. Quest'ultimo verte sull'intelligenza emotiva, ovvero la capacità di conoscere, controllare e gestire le nostre emozioni. Il recupero dell'autostima, il saper riconoscere le sensazioni, far valere i nostri punti di vista e capire le emozioni altrui, sono aspetti significativi. Permettono di lavorare all'emozione intrinseca ed estrinseca. Il primo caso rimanda al concetto dello star bene, il secondo a quello di sicurezza ed essenza.



Per quanto riguarda la parte giuridica, l'avvocato Rugani ha delineato un'analisi della legittima difesa, descritto i rischi penali (querele in caso di percosse e lesioni) e parlato del codice rosso (introdotto da Giulia Bongiorno).



I corsi si svolgeranno in giorni e orari diversi nelle rispettive palestre delle scuole primarie di Porcari con l'istruttore di karate Giovanni Bianchi che da cinquattaquattro anni pratica le arti marziali. Dal 14 gennaio al 26 maggio (eccetto il 25 febbraio, 8:15-9:30) il training si terrà nella palestra della scuola Enrico Pea mentre dal 15 gennaio al 27 maggio spetterà alla primaria Orsi - La Pira in via Cavanis (tranne il 26 febbraio) a ospitare l'autodifesa femminile con il seguente orario: 20:15- 21:30.