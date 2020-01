Piana : S. Leonardo in Treponzio



Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria della sede dello sportello al cittadino

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:26

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della sede dello sportello al cittadino della zona sud a San Leonardo in Treponzio (ex circoscrizione) che prevedono un investimento complessivo di circa 60 mila euro. Dopo il rifacimento del tetto, che risultava deteriorato in alcune parti, nelle prossime settimane inizieranno i lavori per il rifacimento di tutte le facciate del fabbricato che saranno risanate e imbiancate per ovviare ai problemi che attualmente riguardano l'intonaco e la parte bassa interessata da problemi di umidità.

"Con quest'opera di manutenzione straordinaria la sede dello sportello al cittadino di San Leonardo in Treponzio verrà ulteriormente riqualificata e quindi resa più decorosa – afferma l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Si tratta di un edificio importante per il territorio, perché essendo la sede del servizio sportello al cittadino, ogni giorno è frequentato da molte persone. Inoltre, prossimamente sarà anche sede del presidio del Comando Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri. Il fabbricato si trova anche in prossimità del nuovo campo polivalente da pallacanestro e pallavolo".

L'edificio alcuni mesi fa è stato interessato da un altro importante intervento di riqualificazione che ha interessato, per un investimento di circa 40 mila euro, il primo piano che ospiterà il presidio dei Carabinieri Forestali.