Rapina la cassa al supermercato

martedì, 28 gennaio 2020, 18:03

Un uomo con un berretto in testa e una sciarpa sul viso ha rapinato poco dopo le 16 il supermercato della Cooperativa Agricola di Guamo sulla via di Sottomonte. Erano circa le 16.10, all'interno del market affiliato Carrefour una cassiera, un'altra dipendente in ufficio e gli inservienti dietro il bancone. Alla cassa due persone in fila, una ragazza e lo sconosciuto che aveva preso una bottiglietta d'acqua.

Quando la ragazza ha pagato i dieci euro e la cassiera ha aperto il cassetto, ecco che il rapinatore si è palesato improvvisamente e, con pistola in pugno, si è fatto consegnare i soldi contenuti nella cassa. Quindi si è allontanato. Non ha gridato, senza accento particolare, un giubbotto di colore verde. Appena uscito si è dato alla fuga, probabilmente atteso da uno o più complici. E' stato dato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Pieve di Compito i quali avrebbero visionato il filmato della videocamera dalla quale sembra emergere che il bandito, forse, non era solo nel supermarket. Sono in corso indagini.