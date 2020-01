Piana : altopascio



Si intensificano i controlli stradali ad Altopascio

giovedì, 30 gennaio 2020, 15:38

Sequestro dell'autocarro e sanzione di 6mila euro: è quanto ha disposto la polizia municipale di Altopascio ai danni di un giovane conducente di Pescia, trovato alla guida del camion privo di assicurazione e revisione, con patente revocata dal 2015 per mancanza dei requisiti psico-fisici.

L'operazione rientra nell'attività di controllo stradale portata avanti dagli agenti della Municipale. "Secondo quanto disposto anche dalla Prefettura di Lucca e su input dell'amministrazione comunale - commenta il comandante, Italo Pellegrini -, abbiamo intensificato i posti di controllo stradale. A seguito della riunione della Conferenza provinciale permanente, infatti, è emerso chiaramente come le cause maggiori degli incidenti siano dovuti all'uso del cellulare, all'eccesso di velocità e alla guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti. Ci siamo quindi subito messi al lavoro per individuare i luoghi più a rischio del territorio. Allo stesso tempo prosegue il pattugliamento su strada, spesso portato avanti anche con le altre forze dell'ordine, come attività di prevenzione, controllo e supporto nei confronti del cittadino".



L'altra mattina gli agenti della polizia municipale si sono subito accorti che qualcosa non andava: il conducente dell'autocarro, infatti, alla vista del posto di controllo, ha effettuato una manovra repentina, cercando così di dileguarsi. A quel punto è scattato l'inseguimento.



"Sanzione analoga, ma diversa la dinamica, ha riguardato invece una donna di Capannori, coinvolta in un incidente ad Altopascio - conclude Pellegrini -. La conducente dell'auto è stata trovata in stato di intossicazione alcolica con valori cinque volte superiori a quelli consentiti". La donna è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria e rischia una condanna fino a un anno di arresto e 6mila euro di multa, oltre alla sospensione della patente fino a due anni e il sequestro del veicolo.