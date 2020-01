Piana



Tante le iniziative a Capannori in occasione della festa dell'Epifania

giovedì, 2 gennaio 2020, 11:09

E' tempo di Befana per i bambini e le bambine del capannorese. Come da tradizione, infatti, alcune associazioni del territorio hanno lavorato per dare vita a iniziative per allietare i più piccoli e creare momenti di divertimento nel periodo dell'Epifania. Molti gli appuntamenti nelle varie frazioni del territorio.

A Guamo la manifestazione dedicata alla Befana promossa dal gruppo culturale e ricreativo 'La Sorgente', è iniziata ieri (1° gennaio) con l'arrivo della Befana nella sua casina di campagna in piazza Guami che resterà aperta tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio dalle 14.30 alle 17.00. Domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 17.30, è in programma il canto della Befana per le vie del paese e dalle ore 21.00 si svolgerà una festa in piazza Guami con vin brulè, cioccolata calda e musica. L'iniziativa si concluderà lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, alle ore 16.00 con uno spettacolo per bambini.

Nell'ambito delle iniziative collaterali al presepe allestito nella chiesina di S.Quirico in Petrojo a Valgiano dall'associazione Valle di Giano, domenica 5 gennaio a partire dalle ore 20.00 la Befana si recherà per le vie del paese , mentre lunedì 6 gennaio nella chiesa di San Quirico in Petrojo ci sarà la festa dei bambini con la Befana. Domenica 5 gennaio festa della Befana anche a Tassignano dove a partire dalle ore 18.00 la simpatica 'vecchietta' girerà per le vie del paese grazie ad un'iniziativa promossa dal Centro Culturale Tassignano.

Inoltre, Canto della Befana per le vie del paese a Ruota domenica 5 gennaio a partire dalle ore 21.00 nell'ambito dell'iniziativa 'La via dei presepi' promossa dall'associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990 e dalla Parrocchia di Ruota. Domenica 5 gennaio in programma la Festa della Befana anche a San Gennaro a cura del locale Gruppo donatori 'Fratres', dove nella piazza del paese a partire dalle ore 16.00 ci saranno giochi e animazione per bambini. Alle ore 20 è previsto l'arrivo della Befana accompagnata da un corteo e dalla Filarmonica 'Gaetano Luporini ' di San Gennaro.

A Colle di Compito, grazie alla locale Filarmonica 'G. Puccini', la Befana girerà per le vie del paese domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 accompagnata da un gruppo che eseguirà musica e canti.

Inoltre lunedì 6 gennaio alle ore 16.00 nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano è in programma uno spettacolo per bambini a cura del Centro Culturale Tassignano. Sempre lunedì 6 gennaio è in programma la festa della Befana a Petrognano con inizio alle ore 14.00 che si svolgerà su iniziativa dell'associazione La Collina nella sede della stessa associazione in via delle Case Alte.

Infine, lunedì 6 gennaio alle ore 15 alla residenza sanitaria assistita 'Don Alberto Gori' di Marlia ci sarà la Rappresentazione dell'arrivo dei Magi alla capanna a cura della parrocchia di Marlia.