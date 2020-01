Piana



Tassignano, che schifo

martedì, 28 gennaio 2020, 18:20

"A più di un anno dal 15 dicembre 2018, data in cui il Comune di Capannori ha preso ufficialmente possesso degli immobili dell'area della stazione di Tassignano, ancora niente si è mosso in merito al definitivo utilizzo degli spazi in comodato da RFI, ma soprattutto per garantire ai cittadini e ai viaggiatori più sicurezza e decoro".

E' quanto scrive Roberto Martinelli di Fratelli d'Italia di Capannori: L'area del magazzino merci in particolare è ancora utilizzata come bivacco sia diurno che notturno e a nulla sono valse le molteplici richieste di intervento fatte direttamente agli amministratori comunali presenti e passati. Nonostante il contratto stipulato tra Comune e RFI imponga all'Ente di pulire giornalmente le aree e di provvedere alla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, il Comune lascia questa zona del paese in stato di abbandono ed in condizioni di sicurezza ed igiene precarie, come documentano le foto.

Tra l'altro - prosegue Martinelli - la situazione dell'area della stazione è anche strettamente legata al vicino sottopasso pedonale famoso per la perenne sporcizia, per il quale Fratelli d'Italia - attraverso il consigliere comunale Matteo Petrini - ha già chiesto l'installazione di videocamere di sorveglianza.

Martinelli, che risiede proprio a Tassignano, e Fratelli d'Italia chiedono quindi al sindaco di adoperarsi quanto prima per rendere l'area quantomeno sicura e pulita, ma anche di incontrare la cittadinanza per esporre una volta per tutte il progetto definitivo per l'area e spiegare quali spazi verranno concessi alle associazioni che operano nel paese per le loro attività presenti e future.