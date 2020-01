Tau Calcio Altopascio, il prepartita di mister Cristiani: "Sarà un gennaio ad alta tensione"

Altri articoli in Piana

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:26

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della sede dello sportello al cittadino della zona sud a San Leonardo in Treponzio (ex circoscrizione) che prevedono un investimento complessivo di circa 60 mila euro

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:22

Ad Altopascio le feste continuano con l'arrivo della Befana. Domani, sabato 4 gennaio, e domenica 5 l'appuntamento è con il villaggio della Befana, dove troveranno spazio laboratori, animazioni, storie e letture, truccabimbi, giochi, sculture di palloncini e lo spettacolo di magia di Mr Davium

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:16

Ultimi giorni per partecipare al bando del progetto "Casa al sicuro", promosso dall'amministrazione Menesini, per ottenere un contributo del 50 per cento, fino a un massimo di 1.500 euro, per l'installazione di un allarme domestico

giovedì, 2 gennaio 2020, 16:40

Previsto uno progetto che riguarderà sia la vegetazione esistente che piantumazioni che saranno effettuate in forma sperimentale. Ne sono promotori Università di Firenze, Università di Pisa, Cnr, Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio e Porcari ed Arpat, grazie a un finanziamento della Fondazione Crl

giovedì, 2 gennaio 2020, 16:09

Si forma il gruppo consiliare di Italia Viva ad Altopascio, guidato dal consigliere di maggioranza, Francesco Marzano. Il nuovo gruppo sosterrà l'attuale maggioranza e il sindaco Sara D'Ambrosio

giovedì, 2 gennaio 2020, 13:07

Ultime, emozionanti fasi per la terza edizione della Toscana Cup – Trofeo Memorial Fabio Bresci. La manifestazione, organizzata dal Tau Calcio Altopascio, ha coinvolto gli Esordienti 2008 di 16 squadre toscane, professionistiche e dilettantistiche, che dallo scorso 22 dicembre hanno giocato un calcio ricco di tecnica, capacità e determinazione