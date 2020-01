Tau Calcio Altopascio: vincono solo i Giovanissimi B

Altri articoli in Piana

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:50

La prima partita degli arancioneri nel 2020, valevole per la sesta giornata del campionato di serie D, vede Baiocchi e compagni opposti all'Academy Porcari

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:36

Un gesto disperato da parte di un transessuale di nazionalità brasiliana abitante ad Altopascio che, verso mezzogiorno, ha provato a dare fuoco alla sua abitazione dopo aver ricevuto la visita di un ufficiale giudiziario (Photogallery)

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:08

Quella di ieri non è stata una delle migliori giornate per la prima squadra del Tau Calcio Altopascio: la sconfitta contro il Fratres Perignano, che ha seguito quella contro il Cascina, ha forse abbattuto un po' l'umore, ma non ha certo fiaccato gli animi

lunedì, 13 gennaio 2020, 12:29

Parte all’’insegna del grande teatro, la nuova stagione di prosa del Teatro Rassicurati di Montecarlo, che vede Maria Amelia Monti inaugurare il calendario sabato 18 gennaio 2020 (alle 21,15)

lunedì, 13 gennaio 2020, 12:17

Un'altra importante scoperta astronomica grazie alla collaborazione fra l'osservatorio astronomico di Capannori e l'osservatorio astronomico Margherita Hack di Firenze

domenica, 12 gennaio 2020, 21:30

Già nei playoff dell'anno scorso il Bama subì due imbarcate in gara 1 e gara 3, intervallate dalla vittoria al Palabridge in gara 2. Ed era, quella rosablu, tutta un'altra squadra al cospetto di quella odierna, in crisi perdurante, con l'assenza di Malvone e altre magagne muscolari e non