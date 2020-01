Piana



Tau, il postpartita di Dal Porto: "Servono equilibrio, tranquillità e convinzione"

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:08

Quella di ieri non è stata una delle migliori giornate per la prima squadra del Tau Calcio Altopascio: la sconfitta contro il Fratres Perignano, che ha seguito quella contro il Cascina, ha forse abbattuto un po' l'umore, ma non ha certo fiaccato gli animi.

«Lo sapevamo che il Perignano è una squadra che mette tutti in difficoltà – ha commentato Maurizio Dal Porto, direttore sportivo della prima squadra amaranto – e sapevamo anche che con l'avvio del girone di ritorno i valori messi in campo e la posta in gioco si sarebbero alzati. Noi dobbiamo ritrovare le giuste condizioni per giocare come sappiamo di poter fare».

«Il Tau può fare benissimo – prosegue Dal Porto – e deve dimostralo nelle prossime tre partite che saranno molto toste: incontreremo la Pro Livorno, prima in classifica, il Fucecchio e il San Miniato. Dobbiamo ritrovare l'equilibrio e la tranquillità, necessari per preparare le partite con lucidità. Ma soprattutto dobbiamo riconquistare la convinzione che possiamo giocarcela alla pari con tutti, senza avere paura di nessuno».