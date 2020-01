Tau sconfitto nella gara di recupero contro il Cascina

Altri articoli in Piana

mercoledì, 8 gennaio 2020, 16:35

Del Carlo"Con questo intervento andiamo, in particolare, a potenziare i servizi offerti all'utenza". Sarà costruito anche un edificio che ospiterà tre depositi esterni per materiali liquidi

mercoledì, 8 gennaio 2020, 15:49

Il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio ha voluto manifestare il proprio cordoglio alla famiglia per la morte dell'operaio ritrovato nel cantiere dismesso in via Torino

mercoledì, 8 gennaio 2020, 10:46

Per il terzo anno consecutivo il Tau Calcio Altopascio vince la Toscana Cup - Trofeo Memorial Fabio Bresci, il torneo organizzato dalla società amaranto per ricordare il vicepresidente della LND, scomparso nel 2017. Nella finalissima gli Esordienti B 2008 amaranto hanno battuto ai rigori la Fiorentina per 5 a 4.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 08:16

"Cercavamo un approccio diverso rispetto a tutti quelli che avevamo visto fino ad oggi, un appoggio più concreto e diretto. È per questo che l'abbiamo presentato in consiglio comunale ed è stato approvato all'unanimità" ha spiegato il consigliere di opposizione Massimo Della Nina durante la presentazione del corso di autodifesa...

martedì, 7 gennaio 2020, 20:54

Tragedia del lavoro in un cantiere dismesso ad Altopascio in via Corte Marchetti: un operaio di 52 anni, Marco Viviani di Segromigno, è stato trovato privo di vita oggi pomeriggio

martedì, 7 gennaio 2020, 15:48

Da rifiuto altamente inquinante a risorsa da trasformare in substrato inerte, cioè una base biodegradabile per la coltivazione, da parte dei vivaisti, di piante ornamentali e di arbusti