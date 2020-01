Una seconda vita per gli alberi di Natale degli studenti della scuola secondaria di Lammari

Altri articoli in Piana

sabato, 25 gennaio 2020, 12:11

Nella notte i ladri, passando dal negozio adiacente che è vuoto, hanno spaccato il muro e portato via centinaia di paia di occhiali: l'amarezza del proprietario. Video

sabato, 25 gennaio 2020, 12:11

Il Comune inserisce cittadini in difficoltà economica e sociale in progetti lavorativi in sinergia con il terzo settore. Il vice sindaco Matteo Francesconi: "Vogliamo 'riattivare' le persone grazie a un percorso attivo che vede la collaborazione della comunità di Capannori"

sabato, 25 gennaio 2020, 10:32

E’ stato condannato anche l’ultimo degli imputati responsabili del tentato omicidio di un ventitreenne rumeno, avvenuto il 7 febbraio 2016 ad Altopascio. Si tratta del minorenne albanese che insieme a sei connazionali fece parte della spedizione punitiva che per poco non costò la vita al ragazzo rumeno

sabato, 25 gennaio 2020, 10:32

Il meglio della commedia dell'arte arriva sul palco del Teatro Rassicurati di Montecarlo, con la stagione della prosa che vede come prossimo appuntamento in cartellone, mercoledì 29 gennaio "Arlecchino Furioso"

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:17

Mercoledì 29 gennaio dalle ore 10 alle ore 12. Saranno realizzate le riprese della prima delle cinque trasmissioni televisive sulla Piana del Cibo che saranno mandate in onda da Noi Tv

venerdì, 24 gennaio 2020, 13:46

L'obiettivo è vincere, senza se e senza ma. E proprio con questo spirito la prima squadra amaranto si è allenata questa settimana, in vista della trasferta contro il Fucecchio. Una partita decisiva, fondamentale per accaparrarsi la zona play off e mettersi in salvo tra le prime cinque