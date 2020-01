Piana



Zappia (Lega): "Discariche a cielo aperto a Castelvecchio di Compito"

sabato, 25 gennaio 2020, 14:10

La segnalazione giunge dal consigliere comunale della Lega Salvini premier, a Capannori, Bruno Zappia che denuncia: "Ancora una volta mi segnalano che in via del Molino n. 20 a Castelvecchio di Compito ci sono discariche a cielo aperto che sono molto vicine alle abitazioni. Il comune sapeva di queste discariche (così dicono chi ci abita) perché circa tre mesi fa mandarono un tecnico che fece delle foto".



"Sono trascorsi questi tre mesi - incalza - e l'immondizia è sempre lì, anzi è aumentata. Immaginate se non pagassi le bollette che cosa sarebbe successo? Inoltre hanno messo le luci dell'illuminazione che sono spente da tanto tempo e camminare al buio è pericoloso. C'è una sola luce nel locale caldaia e questa rimane accesa sia di giorno che di notte con grande spreco di soldi pubblici. Nelle scale del condominio non c'è l'illuminazione e quindi possono accadere degli incidenti salendo o scendendo le scale, i campanelli all'esterno non funzionano".



"Sembra di stare in qualche paese del terzo mondo" è l'amara conclusione.