A Capannori l’ultimo libro di Vannino Chiti

martedì, 18 febbraio 2020, 08:19

“Le religioni e le sfide del futuro”, l’ultimo libro di Vannino Chiti, sarà presentato venerdì 21 febbraio alle 18 presso la sala consiliare del comune di Capannori in piazza Aldo Moro 1. L’incontro è promosso dalla Comunità de ‘I Ricostruttori’ in collaborazione con il comune di Capannori. Assieme all’autore saranno presenti Izzedin Elzir, Imam di Firenze, Mario Fineschi della comunità ebraica, Guidalberto Bormolini, monaco cristiano de ‘I Ricostruttori’. A moderare l’incontro il giornalista e saggista Alessandro Bedini.

Nomi importanti di confessioni religiose diverse affronteranno i temi cruciali che il volume tratta, le sfide del futuro delle religioni. La ricerca di ciò che unisce ed il dialogo fra le religioni sono il filo conduttore del libro. Il confronto sui valori comuni può portare infatti alla condivisione di un’etica universale per costruire insieme una via di salvezza spirituale e materiale del pianeta. La reciproca conoscenza, il rispetto e la tolleranza trovano voce in queste pagine e sono il solo modo col quale sarà possibile arrivare ad una pacifica convivenza democratica, come ci insegna il Pontificato di Papa Francesco che, proprio su questi aspetti, è molto attento. Chi, come l’autore, crede che questa sia la sola strada percorribile trova nel volume spunti importanti e tesi da condividere.

Vannino Chiti, studioso del movimento cattolico, vanta una lunga esperienza politica e amministrativa. Già senatore del Partito Democratico, Sindaco di Pistoia e Presidente della Regione Toscana. È stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Amato, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali del governo Prodi e vicepresidente del Senato della Repubblica. Attualmente è membro della commissione accademica della Scuola di formazione per il dialogo interreligioso e interculturale di Firenze e collabora con la rivista Testimonianze. Autore di numerosi libri e saggi politici, per le edizioni ‘Guerini e Associati’ ha pubblicato ‘Buon governo. Un mito?’, ‘Le regioni rosse tra leggenda e realtà’ (2015) e ‘Democrazia nel futuro’ (2018).