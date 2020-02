Piana : montecarlo



Al Rassicurati in scena “Su e giù per le scale” commedia in vernacolo lucchese

sabato, 15 febbraio 2020, 19:00

Domenica 16 febbraio, alle 16.30, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà il quarto appuntamento della ventisettesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2020” organizzata dalla F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La Compagnia del Centro metterà in scena “Su e giù per le scale” commedia in vernacolo lucchese scritta da Giampiero Della Nina e diretta da Dia Manfredini.

La quieta e abitudinaria vita di Italia, donna semplice di umili condizioni, una contadina, viene stravolta dall’arrivo di una lettera di un notaio che le annuncia la morte di uno zio residente negli USA, mai conosciuto, ma che le ha lasciato tutti i suoi beni in quanto unica nipote.

È Dosolina, vicina di casa invadente, curiosa e chiacchierona che le porta la lettera e che rivelerà poi a tutti in Paese la notizia dell’eredità, nonostante la promessa di mantenere il segreto. I Paesani altrettanto curiosi affronteranno le ripide scale della casa di Italia pur di saperne di più.

Italia ormai si sente ricca e fa progetti grandiosi per il futuro facendo intendere a Ludovico (Dolovio), suo marito, che sarà lei e solo lei a gestire soldi, casa e terreno ereditati. Ma, come si dice… non è tutto oro ciò che luccica… e Italia dovrà decidere se accettare o no questa inaspettata eredità.

Con Velia Bertuccelli, Vally Cerri, Orlando Collodi, Remo Ambrogini, Laura Baiocchi, Roberto Di Giulio, Roberto Del Carlo, Daniela Giuntoli, per la regia di DIA MANFREDINI.

Il prossimo appuntamento della rassegna è in programma per domenica 23 febbraio, sempre alle ore 16:30: in scena la comicità travolgente dello spettacolo “Questa è la guerra” di Ade Andrea Visibelli, messo in scena dalla Compagnia Experia.

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 8,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (13 spettacoli) al costo di € 70,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.