Piana



Al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo quinto appuntamento della stagione teatrale amatoriale

sabato, 22 febbraio 2020, 16:09

Domenica 23 febbraio, alle ore 16:30, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà il quinto appuntamento della ventisettesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2020” organizzata dalla F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La Compagnia Experia metterà in scena “Questa è la guerra!” commedia scritta da Andrea Ade Visibelli e diretta da Tiziano Rovai.

A otto anni di distanza dalla prima messinscena della Compagnia dei Pezzenti, torna in teatro la belligerante, trincerata, esplosiva commedia di Ade Visibelli in una versione rinnovata e ancora più agguerrita.

Tre eroici (?) soldati al fronte, impegnati a difendere il sacro suolo italico dall’avanzata dell’esercito austroungarico, pronti a guadagnarsi un ruolo nella Storia e un posto d’onore nel ben noto trionfo di Caporetto. O forse no.

Con Daiana Lorenzetti, Fabrizio Petri, Gregorio Ghilarducci, Sara Billi, Vanessa Orsi, Alessandro J. Bianchi e con Stefania Mariggiò e Alessandro Fulceri, per la regia di TIZIANO ROVAI.

Il prossimo appuntamento della rassegna è in programma per domenica 1° marzo, sempre alle ore 16:30: in scena la storia senza tempo per grandi e piccini di Pinocchio in “E un pezzo di legno parlò” ispirato allo sceneggiato televisivo “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini, messo in scena dalla Compagnia La Ribalta.

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 8,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (13 spettacoli) al costo di € 70,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.