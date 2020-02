Piana



Anteprima lucchese per la XXXI Mostra Antiche Camelie della Lucchesia

sabato, 15 febbraio 2020, 10:55

Prima importante anteprima lucchese per la XXXI Mostra Antiche Camelie della Lucchesia promossa dal Centro Culturale Compitese e dal Comune di Capannori che si svolgerà a S. Andrea e Pieve di Compito nei fine settimana 14-15, 21-22 e 28-29 marzo. Domani, domenica 16 febbraio, alle ore 16.00, nella sede dell'Associazione Lucchesi nel Mondo, al Castello Porta S.Pietro, sulle Mura Urbane di Lucca, sarà inaugurata la mostra 'Nostalgia del Giappone: l'arte del tè nel mondo' curata dall'associazione culturale Iroha e dalla scuola della cerimonia del te Jaku. La mostra, che resterà aperta fino al 8 marzo esporrà tè provenienti da tutto il mondo e oggetti legati al tè, oltre ad una serie di belle foto sulle piantagioni e sulle persone che raccolgono il tè in Giappone. Domenica 16 febbraio e domenica 8 marzo alle ore 17 è in programma anche una cerimonia del tè giapponese. La mostra è promossa in collaborazione con il Comune di Lucca e l'associazione Lucchesi nel Mondo. Al taglio del nastro interverranno i rappresentanti dei soggetti promotori.

La mostra, ad ingresso libero, è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; il sabato e la domenica dalle 11 alle 19.