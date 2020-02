Piana



Bama si arrende allo Spezia Basket

lunedì, 10 febbraio 2020, 14:12

BAMA ALTOPASCIO 56

SPEZIA BASKET 69

(13-18; 30-38; 40-55; 56-69)

Arbitri: Melai e Sposito



BAMA: Bondì, Pellegrini, Pantosti 2, Orsini 10, Lazzeri 2, Malvone 10, Cappa 8, Giovani 3, Bini Enabulele 7, Meucci 9, Razzoli 5. All. Angiolini



SPEZIA: Cimarelli, Lauriola, Pipolo, Dalpadulo 3, Kibildis 17, Loni 13, Fazio 6, Bertola, Siliauskas 15, Steffanini 15. All. Padovan



Si chiama Pallacanestro non a caso. Se non fai mai canestro non vinci nemmeno in un campionato dopolavoristico. Sì, perché sarebbe offensivo usare come metro di paragone campionati minori o amatoriali. Nei campionati Uisp ci sono giocatori che tirano con ottime percentuali. Il Bama, dopo la prestazione disastrosa di Siena (5% al tiro dall'arco e 40% ai liberi, 28% globale) ha avuto un upgrade passando da disatrosa a negativa (15% dall'arco, 62% ai liberi, 34% globale). Con Spezia il match finisce come all'andata dove il Bama fece un blitz inaspettato. Finì 67-56 per i rosablu con Pantosti che a tempo scaduto fallì due liberi, stavolta i liguri hanno prevalso 69-56. Sarebbe bastato tirare con percentuali "umane" per rimanere in gara fino alla fine, ma ormai i rosablu sembrano essere totalmente sfiduciati, già mentalmente retrocessi. Con atteggiamento da perdenti appena scesi sul parquet, anche i bambini se ne sono accorti. Domenica Cappa e soci si recano a Legnaia, team che fa dell'intensità difensiva il proprio credo e che aggredisce per togliere lucidità all'avversario. A.A.A. pallottoliere funzionante cercasi.