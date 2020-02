Piana



Bf Porcari: continua a vincere la Promozione

martedì, 11 febbraio 2020, 08:46

Continua a vincere la Promozione, secca sconfitta dell’Under 16, battute di un soffio Under 14 e Under 13. E’ in chiaroscuro il bilancio delle partite delle formazioni agonistiche del Basket Femminile Porcari nel weekend appena concluso. Vediamo il quadro dei risultati nelle diverse categorie.



Promozione. Bf Porcari – Amodamia San Vincenzo 67-38 (15-13, 34-25, 52-29). Tabellino: Petroni, Peri, Fusco 9, Castiglioni 6, Belfiori 8, Parlanti 8, Giovacchini 3, Baroni, Del Frate 10, Bendinelli 2, Bartoli 13, Giusti 8. Coach Corda.



Partenza lenta delle gialloblu, che poi allungano nel secondo quarto e piazzano il break decisivo nel terzo. Le ragazze di Corda continuano così la corsa in vetta alla classifica, prossimo impegno domenica 16 alle 18 a Pomarance.



Under 18. Finalmente è stato ufficializzato il calendario della seconda fase. Primo impegno giovedì 20 febbraio alle 19.15 sul parquet della Cestistica Rosa Prato.



Under 16. Galli San Giovanni Valdarno – Bf Porcari 77-35 (15-15, 38-19, 65-30). Tabellino: Donatini F. 4, Fusari, Bianchi 7, Melchino 7, Menichini, Donatini A. 5, Diroma 2, Vasilache 3, Piga 1, Tocchini 3, Stefani 1, Gaina 2. Coach Simone Taddei.



Arriva la prima sconfitta per le gialloblu nella seconda fase del campionato. Dopo un primo quarto equilibrato il Galli ha preso il sopravvento senza che le ragazze di Taddei siano riuscite a reagire.



Prossima gara sabato 15 alle 16 al Palasuore contro Bf Livorno.



Under 14. Bf Porcari – Basket Reggello 45-47 (15-17, 25-22, 37-37). Tabellino: Luporini, Veroni, Souaba 1, Tovani, Marsili 12, Cavalzani 9, Giorgetti, Terbraake 5, Spitaletto, Uberti 8, Leli, Ndiaye 10. Coach Francesca Salvioni.



Gara all'insegna dell'equilibrio con le ragazze gialloblu che non sono riuscite a capitalizzare i tiri liberi e vengono punite da una tripla a pochi secondi dalla sirena.



Prossima gara sabato 22 febbraio alle 18.30 a San Miniato.



Under 13. Bf Porcari – Pisa Rossa 47-49 (11-13, 21-22, 35-41). Tabellino: Luporini 13, Tasha, Giori 1, Preda 5, Souaba 26, Tovani, Bianchi, Cattani, Martinelli, Marsili, Obioha 2, Pinochi. Coach Salvioni.



Il risultato finale non premia la bella prestazione delle ragazzine di casa contro l’imbattuta Pisa Rossa. L’Under 13 chiude comunque la prima fase del campionato con 12 vittorie in 14 gare e attende adesso di conoscere il calendario della poule qualificazione.



Infine il minibasket. Da sottolineare due successi; degli Aquilotti di Rossana Sciandra contro la Polisportiva Capannori e del gruppo misto Esordienti di Adele Fanucchi contro il Vela Viareggio.