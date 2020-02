Piana



Bf Porcari: vincono Under 16 e Under 13, sconfitta l'Under 14

martedì, 4 febbraio 2020, 09:43

Vincono Under 16 e Under 13, battuta invece l’Under 14. E’ di due successi e una sconfitta il bilancio dell’ultimo turno di campionato per le squadre del Basket Femminile Porcari, impegnate tutte in trasferta. Ferme Promozione e Under 18, la scena è stata occupata dalle formazioni più giovani.



Under 16. Cmb Valdarno – Bf Porcari 47-68 (11-24, 22-37, 35-58). Tabellino Donatini F. 3, Bianchi 1, Melchino 12, Menchini 2, Donatini A. 12, Diroma 10, Vasilache 8, Giuliani 10, Piga 2, Tocchini 4, Stefani 2, Gaina 2. Coach Taddei.



Quarta vittoria in quattro gare per le ragazze di Taddei nella seconda fase del campionato (poule qualificazione). Partite con il piede giusto, le gialloblu hanno condotto per tutti i 40 minuti. Prossimo match sabato 8 alle 19.30 a San Giovanni Valdarno sul campo della Polisportiva Galli.



Under 14. Pallacanestro Piombino – Bf Porcari 35-30 (11-5, 20-14, 29-20). Tabellino: Luporini, Veroni, Souaba 2, Tovani, Marsili G. 9, Cavalzani 2, Marsili B., Terbraake 2, Spitaletto, Uberti 2, Leli, Ndiaye 13. Coach Salvioni. Partita a basso punteggio con le ragazze di Francesca Salvioni condizionate da infortuni e influenza. Prossima gara domenica 9 alle 15,30 al Palasuore contro Reggello.



Under 13. Invictus Livorno – Bf Porcari 17-59 (2-15, 8-27, 10-43). Tabellino: Luporini 25, Tasha 4, Giori 6, Preda 6, Tovani



2, Bianchi 1, Cattani, Tognetti, Martinelli 2, Marsili 7, Obioha 2, Pinochi 4. Partita sottotono delle Under 13, che comunque portano a casa la dodicesima vittoria in tredici partite. Prossima gara sabato 8 alle 18,30 al Palasuore contro Pisa Rossa.



Nel fine settimana torna in campo anche la Promozione. La squadra allenata da Stefano Corda domenica alle 18 al Palasuore affronterà Amodamia San Vincenzo.



L’Under 18 è invece in attesa del calendario della seconda fase, che la vedrà tra le otto migliori formazioni toscane.



Infine una nota per il gruppo Esordienti allenato da Adele Fanucchi (minibasket) che ha ottenuto un largo successo (70-20) sul campo del Vela Viareggio e anche per gli Aquilotti (guidati da Rossana Sciandra) che confermando i notevoli miglioramenti rispetto all’avvio di stagione hanno disputato una buona prova contro i cugini della Ludec, aggiudicandosi il derby di Porcari.