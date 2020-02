Piana



Cartoon School ad Altopascio, gli alunni al lavoro sul cartone animato

martedì, 18 febbraio 2020, 13:25

Una storia di desideri, sogni e balene, una storia di impegno collettivo di una intera isola all'insegna dei valori della solidarietà e del dono. Si è conclusa la settimana intensiva di Cartoon School all'Istituto Comprensivo di Altopascio. Il progetto è promosso da Avis Regionale Toscana insieme all'Avis di Altopascio con l'associazione Koete e la collaborazione del Comune di Altopascio e del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca. Per il 2020 vede il sostegno della Regione Toscana, nell'ambito del progetto "Donazione animata - versione 2.0", approvato con D.D.R. 19683/19 con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana.

Protagonisti sono gli alunni che con i professionisti dell'animazione dell'associazione culturale Koete costruiscono un vero è proprio cartone animato, con la scrittura della storia, la produzione di sceneggiatura, animazioni, musica e doppiaggio. Per l'intera scorsa settimana hanno lavorato al video che verrà presentato alla fine dell'anno scolastico in un evento speciale che si terrà sempre ad Altopascio. Un modo per avvicinare i ragazzi e le loro famiglie ai temi della donazione, sviluppando al contempo molte competenze come quelle digitali, l'espressione creativa, le arti visive e l'uso dei mezzi di comunicazione.

Fondamentale in questo progetto, unico in Italia e che in Toscana si sviluppa con Avis Regionale in altre dieci scuole di altrettanti comuni, è la collaborazione del dirigente scolastico Dario Salti e degli insegnanti (a cui Avis Altopascio rivolge un ringraziamento) i quali accompagnano i ragazzi e gli animatori nella fase creativa e produttiva del cartone animato.

Il messaggio che lanceranno i bambini è che donare è meraviglioso ed esistono infiniti modi per farlo. Per informazioni sul progetto www.avistoscana.it e per contatti su Altopascio: altopascio.comunale@avis.it o al numero 3713620177.