Cordoglio a Montecarlo per la scomparsa del Cav. Attilio Donatini

giovedì, 27 febbraio 2020, 19:38

"Un incontro a breve con i cittadini di Lunata per parlare di tutti i lavori che interesseranno la frazione": lo ha chiesto al sindaco Menesini e all'assessore ai Lavori Pubblici, la consigliera Silvana Pisani di Italia Viva

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:09

Cecchetti: "Il trasporto scolastico è un servizio di fondamentale importanza che abbiamo voluto migliorare ulteriormente". Il rinnovato servizio prenderà il via lunedì 2 marzo

giovedì, 27 febbraio 2020, 16:54

Come si mangia? E quanto è importante il momento-mensa per i bambini? Ad Altopascio arriva il percorso di formazione sul benessere alimentare, rivolto ai genitori e al personale scolastico

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:11

Nuovo slancio, idee fresche, voglia di mettersi in gioco ed eventi per promuovere e valorizzare il nome di Altopascio e delle sue attività: questi in sintesi i punti cardine del nuovo Centro commerciale naturale

giovedì, 27 febbraio 2020, 12:35

Con l'innesto di Francesco Di Biagio, portiere classe 2004, l'età media della prima squadra amaranto si è abbassata ulteriormente, scendendo sotto i 25 anni

giovedì, 27 febbraio 2020, 11:15

La signora del teatro italiano sale sul palco del Rassicurati. Lucia Poli è la protagonista del nuovo appuntamento con la stagione di prosa del Teatro Rassicurati di Montecarlo, venerdì 28 febbraio