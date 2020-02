Piana



Fognature a Marginone: addio ai cattivi odori e ai guasti. Lavori urgenti in via Poggio Baldino

sabato, 1 febbraio 2020, 17:14

Addio ai cattivi odori a Marginone: lunedì, infatti, tempo permettendo, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria sulla fognatura, in via Poggio Baldino, per riparare il tratto danneggiato. Un intervento, realizzato da Acque Spa in collaborazione con l'amministrazione comunale, che permetterà di risolvere il problema dei guasti e, di conseguenza, dei cattivi odori, più volte segnalati dai cittadini della zona, a partire dal comitato paesano della frazione e dallo spazio sagra.

Per allestire il cantiere ed effettuare i lavori è stata disposta la chiusura al traffico di via Poggio Baldino, nel tratto situato di fronte alla strada di accesso al depuratore di Altopascio, da lunedì 3 a mercoledì 12 febbraio e comunque, in caso di maltempo, fino al termine dell'intervento.

"Grazie alle segnalazioni dei cittadini, che ciclicamente ci hanno presentato il problema dei cattivi odori in quella zona della frazione - commentano il sindaco Sara D'Ambrosio e l'assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci -, Acque Spa ha fatto diverse verifiche e ispezioni, attraverso le quali è stato possibile riscontrare un serio problema alla fognatura, causato dalle ostruzioni. Andremo quindi a realizzare un intervento di manutenzione straordinaria, che si aggiunge ai tanti altri lavori programmati che, insieme ad Acque, abbiamo già realizzato o realizzeremo per il nostro territorio, sia per quanto riguarda il rifornimento idrico che per la rete fognaria. Risanare le tubature ha una duplice finalità: da una parte dotare i cittadini di Altopascio di servizi primari efficienti e adeguati alle esigenze; dall'altra lavorare in modo concreto e determinato per la salvaguardia ambientale, evitando sprechi, ammodernando la rete, rendendo più puntuali e tempestivi gli interventi di riparazione".