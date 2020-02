Il Karate Shotokan Porcari fa incetta di medaglie

Altri articoli in Piana

martedì, 25 febbraio 2020, 16:06

Nei giorni scorsi, nell'ambito dei servizi finalizzati al controllo dei pubblici esercizi presenti sul territorio comunale, la Polizia Municipale della cittadina del Tau ha accertato che un circolo privato esercitava l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar-ristorante) in virtù di autorizzazioni false

lunedì, 24 febbraio 2020, 16:40

Sono in dirittura d'arrivo i lavori di manutenzione straordinaria realizzati dall'amministrazione comunale alla sede dello Sportello al cittadino zona nord di Marlia, in via Paolinelli (ex circoscrizione 1) per il suo ammodernamento e potenziamento, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento dell'impianto elettrico e termico

lunedì, 24 febbraio 2020, 16:31

"Chiederemo chiarimenti all'assessore Del Chiaro sulla questione del ritiro delle carcasse degli animali, che apprendiamo in questi giorni dai giornali e che ci viene confermata da diversi capannoresi interpellati". A parlare il consigliere comunale FdI Matteo Petrini

lunedì, 24 febbraio 2020, 16:16

È il metodo Tau, che pesca nel vivaio del settore giovanile per accompagnare i ragazzi nella prima squadra. Commento post-partita

domenica, 23 febbraio 2020, 18:22

"Solo slogan da questa amministrazione e promesse non mantenute". Così il consigliere comunale della Lega Salvini premier, Bruno Zappia, torna ad attaccare la giunta capannorese

domenica, 23 febbraio 2020, 18:09

Da segnalare l'esordio da titolare in prima squadra per il giovanissimo Francesco Di Biagio, portiere del 2004 che gioca nelle giovanili del Tau Calcio. Il Tau si prepara ora a incontrare in casa il Castelnuovo di Garfagnana