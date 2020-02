Il pre-partita del ds Dal Porto: "La prima squadra del Tau è pronta a incontrare il Castelfiorentino"

Altri articoli in Piana

venerdì, 21 febbraio 2020, 17:16

L'episodio è avvenuto mercoledì scorso ad Altopascio, all'altezza del passaggio a livello della via Francesca Romea, snodo della viabilità non solo per la cittadina del Tau, ma in generale per tutta la Piana

venerdì, 21 febbraio 2020, 14:07

Il suo lavoro sarà in continuità, e in collaborazione, con le tre associazioni che già contribuiscono a rendere fruibile il museo. L'assessore alla cultura Cecchetti: "Siamo molto soddisfatti di poter contare su una persona di indubbia esperienza e professionalità"

giovedì, 20 febbraio 2020, 15:35

Mentre spiegano i contenuti del programma, scorrono gli eventi teatrali sulla locandina "Stagione primaverile 2020" nella sala del sindaco di Porcari dove si è svolta la conferenza stampa nella tarda mattinata di stamani

giovedì, 20 febbraio 2020, 15:22

Da ora in poi potranno essere riconosciute e censite anche le colonie feline presenti sulle aree private aperte al pubblico e private, come corti o spazi condominiali, e non solo su spazi pubblici

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:24

Kledi Kadiu ad Altopascio per una giornata di danza e formazione. Il famoso ballerino, reso celebre dai programmi televisivi Buona domenica, Amici di Maria De Filippi e C'è posta per te, domenica 23 sarà nella cittadina del Tau

martedì, 18 febbraio 2020, 13:25

Una storia di desideri, sogni e balene, una storia di impegno collettivo di una intera isola all'insegna dei valori della solidarietà e del dono. Si è conclusa la settimana intensiva di Cartoon School all'Istituto Comprensivo di Altopascio