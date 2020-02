Piana



Importante intervento di riqualificazione nel borgo di Valgiano

sabato, 15 febbraio 2020, 11:35

Appena terminato un importante intervento di riqualificazione nel borgo di Valgiano realizzato dall'amministrazione comunale per un investimento di circa 50 mila euro.

Nella storica via di Mezzo è stato ripristinato, in accordo con la Soprintendenza, l'originario tratto in lastre di pietra e ciottolato lungo circa 20 metri, che negli anni era stato sostituito con l'asfalto.

Un intervento importante dal punto di vista strutturale, poiché il tratto stradale era dissestato e degradato e dal punto di vista del decoro e dell'estetica. L'opera di riqualificazione ha visto anche la ripulitura e il riposizionamento delle pietre tra le due piste ai lati della strada e la sostituzione del tubo d'adduzione all'acquedotto che è stato interrato. E' stato inoltre ripristinato un muretto che si trova nella zona del Belvedere.

A completare questo importante intervento di recupero di una viabilità storica l'asfaltatura di un tratto stradale a nord, nella parte alta di via di Mezzo e di un tratto nella parte bassa compresa l'area antistante la chiesa.

"Con quest'opera abbiamo voluto riqualificare il cuore del borgo di Valgiano ripristinando in particolare in via di Mezzo l'antico selciato per restituire a questo luogo le sue originarie caratteristiche storiche e quindi la sua identità - spiega l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, che ha compiuto un sopralluogo sul posto per verificare l'intervento -. Nel contempo abbiamo anche asfaltato alcuni tratti stradali adiacenti a via di Mezzo per migliorarne la percorribilità e la sicurezza. Ringrazio gli uffici comunali e i professionisti che hanno lavorato alla realizzazione di questo intervento. La cura e la riqualificazione dei borghi storici è per noi un elemento importante, affinché mantengano le loro caratteristiche e siano dovutamente valorizzati e quindi proseguiremo su questa strada".

Prossimamente saranno anche installate alcune panchine nella zona del Belvedere vicino alla chiesa per valorizzare anche questo punto della frazione, dal quale si può godere un bellissimo panorama, molto apprezzato dai cittadini e dai turisti.