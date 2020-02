Piana



La meravigliosa Villa Reale di Marlia riapre al pubblico

venerdì, 28 febbraio 2020, 14:16

di gabriele muratori

Riapre al pubblico, domenica prossima 1 marzo, la storica quanto meravigliosa Villa Reale di Marlia, dopo un accurato e impegnativo lavoro di ristrutturazione iniziato a seguito dell'acquisto da parte dei nuovi proprietari, avvenuto nel febbraio del 2015.



"Un lungo lavoro minuzioso, complesso, e che ha richiesto sinergia" – commenta lo staff della villa, presente questa mattina nella gremita hall per la conferenza stampa di presentazione in loco. Tutto è iniziato poco dopo il passaggio di proprietà verso una coppia di imprenditori svizzeri, marito e moglie, pervenuti in Toscana con l'idea di voler acquistare un semplice Bed&Breakfast. Da una semplice idea, la coppia di affaristi, ha invece optato per l'epica operazione, confidando e investendo risorse e fiducia. Da qui, la collaborazione con le istituzioni locali e lo staff tecnico, ha dato inizio ad una scommessa che oggi è divenuta realtà. Una villa-museo, del tutto rinnovata, nella quale tutti gli antichi splendori di un tempo sono stati fatti riaffiorare e potranno essere completamente visibili al pubblico. Ristrutturati di tutto punto gli appartamenti interni della storica dimora di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone, i quali hanno anche ospitato in passato artisti come Niccolò Paganini, Salvador Dalì e Alberto Moravia, solo per citarne alcuni, e anche come il grande polmone verde dell'immenso parco, restaurato completamente da un precedente stato di abbandono. Un matrimonio tra natura e cultura, è lo spettacolo al quale si troveranno ad assistere i visitatori che da domenica prossima vorranno varcare i cancelli di questo meraviglioso complesso, che compone uno degli innumerevoli vanti della lucchesia.



Enorme la soddisfazione da parte dei nuovi proprietari. "Ci siamo affidati ad un vasto gruppo di persone competenti, ed abbiamo visto giusto. Nel giro di 5 anni abbiamo raggiunto un traguardo magnifico". Entusiasta il sindaco di Capannori, Luca Menesini, il quale ha dimostrato la sua gratitudine per questo obiettivo. "Villa Reale è un patrimonio artistico della nostra comunità. Da oggi finalmente, tutti noi potremmo vederne da vicino tutti i suoi tesori. Ben vengano investitori stranieri se avranno intenzione di seguire questa direzione". Presente anche il funzionario Ilaria Boncompagni del locale ufficio della Sovrintendenza di Lucca e Massa Carrara. "Abbiamo ben collaborato, tra istituzioni, con lo staff, e con gli operatori. In più, è stato messo il cuore. Ecco oggi il bel risultato".



L'architetto Luca Borgogni e i direttori dei restauri, Gianpaolo Zuliani e Monica Mancini, hanno invece raccontato solo una parte degli aneddoti e delle tecniche di lavoro adoperate per recuperare tutto il complesso, senza perderne la conformità con il passato. Presente anche Roberta Martinelli, dell'associazione "Napoleone ed Elisa, da Parigi alla Toscana", la quale ha illustrato brevemente la preziosa e necessaria consulenza offerta dall'associazione per mantenere la continuità con i caratteri e gli aspetti particolari propri della villa con l'epoca napoleonica. Per ciò che riguarda la pubblicità, lo staff ha richiesto la realizzazione di una propria app scaricabile su smartphone, capace di ricordare all'utente tutti gli eventi in programma, i quali, per il 2020, sono in elenco fino al mese di Ottobre. E proprio in relazione agli eventi, eccone alcuni. Si inizia con la "Mostra delle Antiche Camelie" nel mese di Marzo, per poi la simpatica caccia al tesoro del giorno di Pasquetta. Il 25 Aprile sarà la volta di "Lucca Classica", fino alla rievocazione storica durante il Settembre Lucchese. Una bellezza quindi tutta da scoprire e riscoprire, vivere e rivivere, che conferisce orgoglio al nostro territorio. Tutte le info su www.villarealedimarlia.it.