La Scuola Primaria “F. Orsi” e “G.la Pira” sfilano al Carnovale Porcarese

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:41

La mostra è allestita nell'atrio della Scuola Secondaria e consta di 18 pannelli che raccontano e illustrano con foto e documenti episodi e storie di vita di bambini ebrei che, residenti o sfollati nella nostra provincia, si sono trovati a subire qui le discriminazioni e le persecuzioni conseguite alle leggi...

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:36

Molto intensa e produttiva l'attività della polizia municipale di Capannori nel 2019 in tutti i settori di sua competenza: dai controlli sulla viabilità, alla vigilanza ambientale, dall'attività di protezione civile alla sicurezza urbana

mercoledì, 5 febbraio 2020, 16:29

"Non va affatto bene come vengono eseguiti i lavori per la posa della fibra ottica ultraveloce sul territorio". Lo sostiene l'amministrazione comunale che, proprio oggi, ha convocato l'azienda committente degli interventi che sono in corso nelle frazioni pianeggianti del territorio capannorese al fine di risolvere le problematiche emerse

mercoledì, 5 febbraio 2020, 16:03

I bambini vestiranno i panni di scrittori, doppiatori, animatori e progettisti del suono e, affiancati da esperti di fama nazionale, realizzeranno un cartone animato sulla solidarietà

mercoledì, 5 febbraio 2020, 13:24

Si entra nel vivo della fase partecipativa. Cittadini, associazioni, categorie economiche e ordini professionali sono chiamati a dare il loro contributo attivo

martedì, 4 febbraio 2020, 19:25

Continua a crescere la spesa sociale del Comune di Altopascio: restano invariate le tariffe, vengono confermate le risorse e aumentano i progetti a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione. È questa la ricetta dell'amministrazione D'Ambrosio sul sociale