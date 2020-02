Lotta allo spaccio, in manette pizzaiolo e marocchino

Altri articoli in Piana

lunedì, 17 febbraio 2020, 15:08

Sei eliminatorie, si inizia il 22 febbraio a Porcari. Finalissima il 22 marzo a Saltocchio. La manifestazione da quest'anno è adottata da "La Piana del cibo"

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:31

Un weekend a due velocità per le giovanili amaranto. Niente di fatto per gli Alliievi Elite che chiudono sullo 0 a 0 il match contro la Floria 2000, mentre i B vengono battuti dallo Zenith Audax. Bene, invece, i Giovanissimi che vincono entrambe le competizioni.

domenica, 16 febbraio 2020, 17:06

Quarta vittoria consecutiva per il Tau Calcio che si impone, in una gara vibrante e sofferta, per 2 a 1 sul Cenaia. Tre punti pesanti per la squadra amaranto, che conquista il quarto posto in classifica e consolida la propria posizione in chiave play-off

domenica, 16 febbraio 2020, 14:15

Il consigliere comunale Lega Salvini premier, Bruno Zappia, interviene in merito allo stato in versa la strada di via Martiri Lunatesi

domenica, 16 febbraio 2020, 10:10

Quando la scarsa attenzione per il territorio, anche se solo da parte di una piccola minoranza, può creare notevoli danni all’intera comunità

sabato, 15 febbraio 2020, 19:04

Liano Picchi, uno dei primi e più rappresentativi ambientalisti della Piana, non ci sta ad accettare passivamente le 'verità rivelate' dall'amministrazione comunale di Fornaciari e non risparmia le critiche