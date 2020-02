Piana : montecarlo



Marocchino sorpreso a spacciare nel bosco: arrestato dalla polizia

lunedì, 10 febbraio 2020, 12:11

La notte tra sabato e domenica a Montecarlo la polizia ha preso uno spacciatore marocchino, Abderahim Jarmouni di 28 anni.

Gli operatori lo hanno notato entrare in un sentiero nella boscaglia e, vedendo che lui accelerava il passo, lo hanno inseguito nella boscaglia fino a quando sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo, nonostante tentasse di scalciare per sfuggire.

Il ragazzo aveva con sé 7 grammi di cocaina e 8 grammi di hashish, mentre sul posto che aveva attrezzato a base di spaccio vi erano un bilancino e un rotolo di nylon per la preparazione delle dosi.

Una volta portato in Questura per l’identificazione, è emerso che l’uomo era già ricercato in quanto destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal GIP di Grosseto per il reato di spaccio.

Il marocchino, pertanto, è stato tradotto in carcere e denunciato ulteriormente per spaccio