Masini e Scannerini: "Bene allaccio metano, ma Via San Cristoforo a Lammari ha bisogno di essere allargata"

sabato, 29 febbraio 2020, 15:00

"Bene l'allaccio del metano, ma Via San Cristoforo a Lammari ha bisogno di essere, dove possibile, allargata". Questo è quello che il coordinatore comunale di Forza Italia, Anthony Masini, e il capogruppo in consiglio comunale a Capannori, Matteo Scannerini, sostengono alla luce delle difficoltà di circolazione dei veicoli che si presenta in questa zona.



"Dall'arrivo dei nuovi mezzi Ascit", spiegano, "più larghi rispetto a quelli precedenti, non è difficile incontrare macchine in difficoltà in caso di incrocio con questi ultimi". "Lo spazio per sfruttare il doppio senso è infatti poco, e i veicoli rischiano di scivolare nelle fosse adiacenti".



"Proprio queste ultimi, se opportunamente interrate nei punti dove è possibile, potrebbero consentire tale allargamento". Inoltre, interventi del genere, potrebbero essere occasione per riqualificare tale via completamente. La nuova asfaltatura di tempo fa, ne ha infatti interessato solo la parte iniziale all'ingresso del Viale Europa, ma tutto il manto stradale è trasandato e ha bisogno di essere sistemato".



"In fine, nel tratto che va dalla chiesa , fino all'incrocio di via delle Ville, servirebbero soluzioni per limitare la velocità dei veicoli, in questa porzione mediamente più veloci rispetto al resto di tale tratto stradale".



"A tal proposito interpelleremo il consiglio comunale con una piccola mozione, come abbiamo già fatto poche settimane fa per la 'nuova piazza di Marlia', al fine di sensibilizzare l'amministrazione su questo argomento".